新冠肺炎：單日確診數創新高　兩大賭場禁散客入場

新加坡周三（25日）新增73人確診新冠肺炎，創單日最大增幅，累計631人染疫。當地兩大賭場宣布，周四（26日）晚11時59分起限制散客入場，只有特定會員和常年入場稅持有者才可入場。

新加坡出現兩個新的感染群，分別是鳳山一間學前教育中心和杜佛路的多佛國際學校。其中學前教育中心再增十多名職員及家屬確診，中心暫時關閉至下月7日，所有學生與教職員也要接受隔離；而多佛國際學校的感染者均為職員。

經營新加坡兩大賭場的綜合度假勝地濱海灣金沙和聖淘沙名勝世界周四宣布，當晚起限制散客入場。濱海灣金沙表示，只有持金沙尊賞會金級或以上等級會員，或現有常年入場稅持有者才可入場；同時確保場內每16平方米的可用空間內不超過一人，以符合政府規定。聖淘沙名勝世界亦表示，只有雲尊卡會員和常年入場稅持有者才能入場，不准10人以上一組的訪客入場，訪客間要保持至少一米距離。

清明節將至，新加坡宣布所有由政府管理的骨灰安置所，在周末和公共假期將不開放予公眾至下月24日；一些骨灰安置所的開放時間延長至平日全日開放，以分散人流。當局也要求每個家庭每次祭祖人數限制在4人以內，並與其他訪客保持一米距離。