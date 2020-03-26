新冠肺炎：中國製病毒檢測試劑出錯率高　暫停使用

新冠肺炎疫情肆虐全球，中國近期向多個歐洲國家提供疫情諮詢和醫療物資援助，惟捷克官媒旗下新聞網站近日報道，在當地使用的中國製病毒快篩試劑，出錯率竟高達8成，當地已暫停使用。

據內地官媒報道，本月中捷克派出一架軍機從中國運回15萬劑新冠肺炎病毒快速檢測試劑。當時捷克衞生部長渥伊泰赫（Adam Vojtech）表示，該批試劑將被送到疫情嚴重的地區，供醫院、警察和士兵使用。他又指，之前該國使用的試劑要6小時才驗出結果，但中國的試劑則可於20分鐘驗出結果。

但當地摩拉維亞西里西亞州應急人員卻指，該批試劑出錯率高達80%。當地區域衞生學家近日接受媒體訪問時也稱，該批試劑在俄斯拉發大學醫院進行了測試，結果顯示出錯率甚高，正等待全國範圍進一步檢測。但捷克副總理兼內政部長哈馬切克（Jan Hamacek）卻指出，試劑出錯可能是使用方法有誤。

據指當地機構已決定限制使用該些製自中國的試劑，而摩拉維亞西里西亞州將沿用傳統的病毒檢測方法，惟每天只能測試900宗。