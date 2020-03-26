新冠肺炎：再斥480億坡元刺激經濟　推物業稅退稅

新加坡副總理兼財長王瑞傑周四（26日）於國會表示，新冠肺炎可能至少持續一年，對新加坡的經濟打擊更廣、更深、更長，故宣布推出第2輪刺激經濟措施，規模480億坡元（約2580億港元），以紓緩疫情對經濟的衝擊。計及早前公布的首輪財政預算規模64億坡元，兩輪措施合共涉資約550億坡元（約3000億港元），相等於新加坡國內生產總值（GDP）的11%。

新加坡第2輪刺激方案中，包括動用151億坡元保障就業，當局將資助當地逾190萬本地打工仔工資，餐飲業資助額達薪金50%，航空及旅遊的資助比率更達75%。另外，方案將通過包括租金回扣和工資補貼在內的計劃，向航空業提供3.5億坡元的額外支持。為刺激措施融資，新加坡政府會從過去累積的儲備提取170億坡元，遠多過2009年金融海嘯後的40億坡元。

值得留意的是，當局將推2020年物業稅退稅計劃，合資格的商業物業可獲100%退稅，其他非住宅物業為30%。新加坡企業將能在10月前獲得總值162億坡元（約862.42億港元）的各種政策支援，包括推遲繳納收入稅期限3個月，並免除2020年針對酒店和零售店的財產稅等措施。

今日較早前，新加坡政府公布，首季GDP以年率計按季收縮10.6%，差過市場估計的8.2%跌幅，當地政府估計全年將收縮1%至4%。新加坡金管局（MAS）宣布將通過與美國聯儲局的貨幣互換協議，向新加坡的銀行提供達600億美元流動性。