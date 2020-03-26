得悉男友為「N號房」會員　女網友憤而分手

南韓「N號房」性虐待案件轟動全國，至少涉及74名受害女性被迫拍攝性虐影片，再上傳到Telegram群組給付費會員觀看，當中曾觀看影片的用戶則多達26萬。有南韓女網友在社交網站表示，在一句試探的話下，發現交往約半年的男友竟然是「N號房」會員，令她氣憤又傷痛，決定沒有任何留戀地分手。

該名女網友日前在社交網站，以「因N號房已與男朋友分手」發文，指男友在訊息中突然提起N號房的事，她就索性試探一下，假扮體諒那些男生或出於好奇加入，而非真變態。

結果男友不虞有詐，坦承自己也是那裏的會員，但聲稱只看過幾個就取消帳戶。女網友知道真相後忍不住爆粗口大鬧，直言之前都想過周圍肯定有認識的人加入，稱「沒想到那會是你」，又感嘆「相信過你、喜歡過你的我才是腦殘」，雖然男友聲稱已取消帳戶，但女子還是堅決分手。

貼文引起熱議，有網友直言感受很真實，「好怕身邊就有一個會員」，又指難以想像身邊人都是一分子，「感覺就是很惡心」。網友亦大讚女生「好帥」，因這些事絕不能姑息，「這種同為共犯的事情，沒有人有義務包容！」對於好奇而加入的說法，網友亦相當反感，「好奇心會殺死一隻貓，好奇心也會扼殺良心」、「他明明可以先去報警的，裝得自己很神聖一樣，一樣是垃圾啦」。