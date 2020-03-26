《華郵》記者虐殺案　控沙特王儲親信等20人

美國《華盛頓郵報》沙特阿拉伯異見記者卡舒吉，前年在土耳其伊斯坦布爾的沙特領事館遇害，事件轟動全球。土耳其檢察官周三（25日）宣布就此案起訴20名沙特人，包括沙特王儲穆罕默德‧薩勒曼的高級顧問阿西里少將（Ahmed al-Assiri）及顧問艾基塔尼（Saud al-Qahtani）。

伊斯坦布爾檢察官公布，將以「教唆蓄意惡質殺人並造成折磨」罪名，起訴阿西里及艾基塔尼。其餘18人則被控以殺人，包括一名王室衞隊成員、一名法醫，以及一名曾隨穆罕默德‧薩勒曼出行的情報人員。所有被告均並非身處土耳其，土方已發出拘捕令；而檢察官表明將不日展開缺席審判。沙特暫未回應事件。

沙特在去年檢控11名涉案者，其中3人被判死刑、3人被判囚，惟其身份均未獲公開。而阿西里、艾基塔尼及沙特駐伊斯坦布爾總領事奧泰比（Mohammad al-Otaibi）則被判無罪。

卡舒吉為《華盛頓郵報》記者，據報沙特的15名「殺人小組」成員，在領事館內下殺手，將卡舒吉肢解並棄屍。西方情報機構一直指控穆罕默德‧薩勒曼是下令殺害卡舒吉的幕後黑手，惟沙特否認、僅指是官員在行動中錯手殺人。