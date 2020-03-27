新冠肺炎：引研究指埃及病例或有1.9萬宗　衞報記者被逐離境

埃及以報道失實和散播恐慌為由，驅逐英國《衞報》一名駐外女記者出境。該記者在本月中曾發表一篇報道，指埃及的新冠肺炎病例或有1.9萬宗。

上述數字來自一名加拿大傳染病專家尚未公開的研究，《衞報》記者邁克爾森（Ruth Michaelson）於本月15日的報道中引述。該名專家利用本月初的數據作出這項估計，而當時埃及新冠肺炎確診病例的官方數字僅為3宗。

報道發表後翌日，邁克爾森和曾在社交網站轉載其報道的《紐約時報》記者，遭埃及官員傳召，指他們「報道失實」和「散播恐慌」；再一天之後，埃及當局撤消了邁克爾森的記者證，並發聲明指摘她引述基於「錯誤結論」和「臆測」作出的「誤導」研究。當局還警告，若《衞報》不撤回報道並公開道歉，會關閉該報在開羅的辦公室。邁克爾森在上周五乘搭一班飛往德國的客機離開埃及。

《衞報》曾向埃及建議，為他們刊登一篇反駁該項加拿大研究的文章，但埃及方面沒有回應。埃及衞生部周四（26日）稱，該國迄今累計有495宗新冠肺炎確診病例，病歿人數共24人。