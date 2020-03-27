英俄再短兵相接　16軍艦海上對峙

歐洲的軍事局勢近日升溫，英國皇家海軍周四（26日）表示，俄羅斯海軍近日在英倫海峽及北海的活動異常頻繁，英方先後出動9艘艦艇監視7艘俄軍艦艇。有消息指，俄方此舉是回應北約日前在挪威舉行、後來提前結束的極地演習。

英國皇家海軍發表聲明，指新冠肺炎疫情在國內肆虐之際，軍方近日派出4艘護衞艦、2艘巡邏艦、2艘補給艦及1艘測量艦，在英國水域監視駛近的俄軍3艘巡防艦、2艘登陸艦及2艘護衞艦。聲明續指，英軍以先進雷達、監視鏡頭與感應器、直升機，追蹤俄方艦艇的航道及航速，而這場大型行動獲北約盟友支援。

英媒引述軍事消息報道，俄軍在英國水域的活動，並非在英方處理疫情時「乘人之危」，而是回應北約「酷寒反應」演習。該演習測試北約部隊在極寒氣候環境的作戰能力，原定本月2日至18日在挪威北部舉行，而重頭戲的野戰演習本月12日至18日登場，但挪威軍方以國內疫情為由，本月11日決定提前結束。

英俄兩軍近期多次短兵相接，俄軍兩架圖142反潛巡邏機本月7日飛往北約「格陵蘭—冰島—英國」（GIUK）防線，遭挪威及英國戰機攔截；本月11日及12日，英軍戰機先後在北大西洋上空，監視俄軍兩架圖142及兩架圖160戰略轟炸機。