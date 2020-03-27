新冠肺炎：IOC擬三周內　敲定東奧新舉辦日程

新冠肺炎疫情擴散全球，令原定本年7月舉行的東京奧運會無法如期舉行，國際奧委會（IOC）已決定延期一年。日媒周四（26日）引述消息指，IOC計劃在約3周內敲定新的舉辦日程。東京奧組委將以夏季舉辦的方案為主，並一併考慮國際單項體育聯合會（IF）等提出的春季方案。

IOC主席巴治周四召開臨時電話會議，為歷來首次。IOC及IF與全體委員等交換意見，有人首先提出在春季或9月舉辦，亦有聲音要求盡快敲定日程。IOC協調委員會及奧組委組成的工作組計劃，開始協調日程、場館等未落實的問題。

巴治亦在會議上報告與日本首相安倍晉三的通話內容，與會者贊同避免取消東奧的決定。定於明夏舉辦世錦賽的田徑與游泳IF表態，同意變更日程。當局早前已確定，東京奧運最遲會於明年夏季舉辦。

另外，東京都知事小池百合子周五（27日）在電視節目中表示，已向東京奧組委提出請求，希望把新冠肺炎輕症患者集中至東京奧運村。她前一天與安倍會談時，已提出希望中央政府能為輕症患者和回國民眾安排臨時的滯留地方，並討論開放奧運村公寓的想法。