新冠肺炎：強制入境者在指定地點隔離　軍隊監察

澳洲新冠肺炎確診人數突破3千，增至3059人染疫，13人死亡。總理莫里森周五（27日）宣布，從周六（28日）晚上11時59分起，所有入境者需強制在其入境城市的指定地點隔離14天，期間軍隊會監察隔離情況。

莫里森指，政府會安排入境者在指定的酒店及其他住宿設施強制隔離，14日後才可回家；如果抵埗及居住的城市不同，民眾需要先在其抵埗的城市接受隔離，完成後才返回居住的城市。莫里森表示，目前澳洲有三分之二的個案是由境外輸入，因此有必要隔離從海外回國的民眾。政府亦將公布第3輪經濟刺激方案，以援助受疫情打擊的企業。

新南威爾士省有至少1405名患者，當中423人屬本地感染，仍有145人的感染途徑不明。新省仍有學校繼續開放，但有90%學生選擇留在家中，當地周五再多3所公立學校關閉。全國現時約有2200張深切治療病床，但有專家估計，下月5日料增至2.2萬宗確診個案，屆時病床將供不應求。

一度被拒泊岸的亞坦尼亞號，船上一名相信沒感染新冠肺炎、但因其他疾病而危重的乘客需要送院，西澳省政府批准郵輪在珀斯停泊。船上另有7人確診新冠肺炎，料將留在當地接受隔離治療，其他乘客則安排乘坐包機返回德國法蘭克福。據指，船上800名乘客及500名船員中沒有澳洲公民，主要是德國公民，部分為奧地利及瑞士公民。另外，早前於悉尼泊岸的紅寶石公主號郵輪，亦增至162人確診。