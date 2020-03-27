新冠肺炎：迪士尼延長停業　飛機乘客訛稱染疫被捕

日本的新冠肺炎確診患者增至1405人（不包括郵輪鑽石公主號），其中47人病逝。東京都政府已要求民眾本周末避免外出，儼然預演「封城」防疫；東京迪士尼樂園及迪士尼海洋周五（27日）亦宣布，停業時間延長至4月20日。成田機場一名旅客因訛稱自己染疫而被捕。

來自愛媛縣東溫市的69歲無業男子兒嶋典博，於周四（26日）下午4時許，乘搭由東京成田機場飛往愛媛縣松山機場的捷星日本航空客機，準備起飛時向機組人員訛稱自己感染新冠肺炎，更稱「沒事的」。客機最終要由跑道駛回停機坪，延誤逾1小時出發。警方翌日以業務妨害的罪嫌正式拘捕兒嶋，但他否認曾自稱染疫。

東京都知事小池百合子日前宣布，要求東京市民本周末避免非必要的外出活動，並自律遠離密閉空間、密集場所和跟他人密切接觸；鄰近的神奈川、千葉、埼玉等縣亦配合要求，嚴控每日進入東京的人流。大批東京民眾周五到超市及便利店購買食物及必需品，部分商品被搶購一空，亦有人到藥房排隊購買廁紙。多間大型百貨公司、連鎖超市及食店等分別宣布，本周末停業兩日，或縮短營業時間。