新冠肺炎：赴韓旅客須量體溫　逾37.5℃不准登機

南韓的新冠肺炎確診個案在周五（27日）增至9332人，139人死亡。重災區大邱市再出現集體感染，一間醫院增至62人確診。中央災難安全對策本部宣布從下周一（30日）起，所有入境旅客登機前都必須量體溫，超過攝氏37.5度者不得登機。

該國當日新增病例中的34宗新症出現在大邱市，市內一間醫院爆集體感染，至少62人確診，當中61人是病人；而與該醫院設於同一大樓的療養院，早前亦出現90宗病例。另外，大邱市長權泳臻周四（26日）結束市議會會議後，與女議員就預算案的補助金發生口角，期間突然暈倒。權泳臻由在旁職員背離現場，目前已恢復意識，狀態穩定。

當局宣布所有飛往南韓的班機，旅客登機前都必須量體溫，若果超過37.5℃就不得登機，措施適用於全部航空公司。若未能登機，航空公司需要向旅客退款。

至於目前仍是「零確診」的北韓，官媒指境內有約2280人接受醫學觀察隔離，並開始解除期滿及沒有出現症狀人士的隔離令。據報，該國有一名外國人解除隔離，另有兩名外國人正接受隔離。今次是北韓首次公開全國隔離人員的規模，但報道未提及累計隔離和解除隔離人數。