新冠肺炎：多國領袖政要中招　需家居隔離

新冠肺炎蔓延全球，多國政要甚至領導人亦無法幸免。除了周五（27日）確診的英國首相約翰遜外，多國亦先後有領導人或其配偶「中招」，其中更包括在任君主或王位繼承人。另外亦有一些政要因與確診者緊密接觸，需家居隔離防疫。

部分感染新冠肺炎的政要（確診日期）：

● 伊朗負責婦女及家庭事務的副總統埃卜特卡爾（2月27日）

● 伊朗第一副總統賈漢吉里（3月4日）

● 加拿大總理杜魯多的妻子格雷瓜爾（3月12日）

● 澳洲內政部長達頓（3月13日）

● 西班牙首相桑切斯妻子貝戈尼亞（3月15日）

● 奧地利大公卡爾‧馮‧哈布斯堡（3月17日）他是全球首名染疫皇室成員。

● 歐盟英國脫歐首席談判代表巴尼耶（3月19日）

● 摩納哥親王阿爾拔二世（3月19日）他是首名染疫的國家元首。

● 英國王儲查理斯（3月24日）

● 西班牙副首相卡爾沃（3月25日）

需家居隔離：

● 加拿大總理杜魯多，因妻子格雷瓜爾染疫而需隔離。

● 德國總理默克爾，曾為她注射疫苗的醫生確診，因而需隔離。

● 巴西總統博爾索納羅，訪問美國的同行代表團中多人染病，但他據報未有遵守隔離建議。