反對派領袖改任議長　或妥協加入內塔尼亞胡政府

以色列一年內已舉行3次大選，惟始終未有政黨取得國會大多數議席。反對派領袖甘茨早前獲授權組閣，令總理內塔尼亞胡連任勢危。拉鋸政局至周四（26日）迎來轉機，原定負責籌組政府的甘茨通過表決改任議長，被視為立場軟化，願與內塔尼亞胡合組政府。

以色列政治僵局已持續一年，甘茨與內塔尼亞胡再此前的大選後均未能組閣，雙方亦拒絕合作。但在新冠肺炎爆發下情勢有變，甘茨表示「非常時期需作非常手段」，決定接受議長一職，謀求與內塔尼亞胡合組「緊急狀態政府」。根據社交疏離方針，議員逐一進入會議廳投票，以74票對18票通過甘茨出任議長。

分析指，此舉容許甘茨與內塔尼亞胡尋求協議，組成輪任總理的聯合政府。惟此舉已引發甘茨領導的藍與白聯盟內部分歧，其黨友拉皮德（Yair Lapid）狠批︰「今日所組成的不是聯合政府、不是緊急狀態政府，而是內塔尼亞胡政府。甘茨不戰而降，匍匐爬進了內塔尼亞胡的政府。」

藍與白聯盟在月初的大選中以3席之差落後於執政利庫德集團，但獲其他黨派加盟取得過半數支持。甘茨因而獲總統里夫林授權組閣，但由於他難獲執政黨支持，成功機會甚微。而在疫情下，內塔尼亞胡提出暫時帶領緊急狀態政府，承諾在一段時間後放棄總理之位。甘茨在競選期間曾明言拒絕加入貪腐官司纏身的內塔尼亞胡班子，現時立場軟化。