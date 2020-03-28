新冠肺炎：民眾無視「封城令」　多省向違規者罰款

澳洲的新冠肺炎疫情持續，確診數增至3583人，當中14人病歿。雖然當局呼籲民眾避免外出及保持社交距離，但仍有不少人無視限制令聚集玩樂。繼新南威爾士省後，維多利亞省、昆士蘭省、南澳省等紛紛出台新措施，對違規的人士及企業罰款，其中悉尼一間按摩店因而被罰5000澳元（約2.4萬港元），成為當地首例。

澳洲當局日前下令全國賭場、夜店等關閉，也關閉了多個沙灘；總理莫里森多次呼籲民眾避免外出，保持社交距離。然而，不少民眾卻無視限制措施，繼續參加派對、飲酒作樂，甚至拍片放上社交網。其中，維多利亞省有數百名民眾周五（27日）在炎熱天氣下，湧到仍然開放的沙灘，迫使當局翌日進一步關閉更多沙灘。

維多利亞省警方周六（28日）宣布，當場抓獲違反隔離要求及保持社交距離規定的人，可被罰款1652澳元（約7900港元），而違規企業則可被罰9913澳元（約4.7萬港元）。維多利亞省省長安德魯斯警告，如果不遵循指示，只會令病毒擴散及更多人喪命，只有明智及依法行事，才不致令醫療系統崩潰。

昆士蘭省警方亦表示，將加緊執法查找有沒有人違反防疫措施及無視隔離令，一旦抓獲，違規者最高會被罰款13,345澳元（約6.38萬港元），違規企業則可被罰66,672.5澳元（約32萬港元）。南澳省也出台新措施，禁止10人以上集會，而違反自我隔離令的民眾將被罰款1000澳元（約4782港元），違規企業則會被罰5000澳元（約2.4萬港元）。

另外，郵輪亞坦尼亞號（Artania）周六在西澳省泊岸，船上有逾70人疑似染疫。當地政府希望，亞坦尼亞號可以前往海軍基地停靠，或直接開往聖誕島。總理莫里森周五已宣布，從周六晚上11時59分起，所有入境者需強制在其入境城市的指定地點隔離14天，期間軍隊會監察隔離情況。