新冠肺炎：收緊入境限制　李顯龍考慮提前大選

新加坡的新冠肺炎病例增至732宗，2人死亡。當局周五（27日）加重對違反社交距離令的刑罰，並在商場及超市實施人流管制，不少商場入口周六（28日）早上已出現人龍。新加坡進一步收緊入境管制，長期居住證持有人從周日（29日）晚上起，要先獲得移民與關卡局等部門許可才能入境。

當局在其通訊軟件WhatsApp的官方頻道向國民表示，全國商場和超市已實施人流控制，確保公眾維持安全社交距離；又呼籲公眾留在家中，購買食物及必需品時才到商場。當局提醒如果正值繁忙時間，要做好排隊的準備，與他人保持至少一米距離。

另外，移民局與教育部表示，長期居住證持有人，包括長期探訪證及原則上已獲批准但尚未入境的人士，均需要先獲得移民局的許可；學生證持有人則要獲得教育部批准。總理李顯龍周五表示，他正考慮是否應該舉行大選，讓一個重新獲得選民託付的領導團隊帶領新加坡前進；對於大選日期，他不排除任何可能。

另一邊廂，越南周日起要求所有非必要商業機構暫停營業，鼓勵企業容許員工在家工作，又限制宗教活動規模至20人以內，措施維持至下月15日。另一東南亞國家汶萊首次出現新冠肺炎死亡病例，64歲的男患者周五晚不治，他曾經前往馬來西亞和柬埔寨。