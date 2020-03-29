女博士生慧眼識珍品　發現5千年古劍被誤當中世紀文物

意大利一名女博士生早年遊覽威尼斯一間古老修道院時，發覺院內收藏中世紀短劍可能極具價值，遂將之短劍轉介予大學詳細鑑定。鑑定結果近日出爐，原來該把短劍是有5000年歷史，為現存最古老的冷兵器之一。慧眼識古劍的博士生，現時已是研究青銅時代武器的專家。

發現古劍真相的達爾阿爾梅利納（Vittoria Dall'Armellina），上周三（25日）接受傳媒訪問，憶述當時發現古劍的經過。在2017年仍是考古學博士生的她在參加修道院導賞團時，認為短劍不像院方所知的中世紀產物，反而與土耳其一個青銅時代王宮遺址的文物相似。她把有關發現通知指導教授羅娃（Elena Rova），從而聯絡修道院跟進。

該把古劍長約43厘米，是20世紀初一位鄂圖曼帝國工程師贈予修道院的禮物，院方將它標註為公元500至1500年間的文物。經帕多瓦大學長達2年的化驗，證實短劍由砷青銅製成，無論在造型和化學成分都與土耳其託卡特博物館中的青銅時代古劍相同，只是年代比它們更久，證實了達爾阿爾梅利納的觀察正確。