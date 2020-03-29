新冠肺炎：天橋掛涉歧視橫額　餐廳推武漢漢堡捱轟

中國被指是新冠肺炎的病源地，疫情目前擴散至全球，多地掀起反華情緒。網傳澳洲昆士蘭布里斯班街頭近日有人掛起寫有「新冠病毒由中國製造」（Covid-19 Made in China）的橫額。當地亦有日式餐廳推出疫情外賣餐單，以「武漢」、「蝙蝠」等字眼命名菜式，有網民批評做法辱華。

微信群組流傳的相片可見，布里斯班上周六（28日）下午有4名男子在行人天橋懸掛寫有「新冠病毒由中國製造」的大型橫額，下方的公路來往車輛不斷，但無人阻止相關人士掛橫額。

另外，布里斯班的Nobunage Japanese Restaurant餐廳則借疫情為噱頭推出外賣餐單，主打菜有「武漢漢堡包」（Wuhan Burger）、「蝙蝠翼」（Bat Wings）、「無新冠病毒粟米」（Covid-free Corn），引來網民在其Facebook專頁留言批評，指店家種族歧視。

餐廳其後發文向感到受冒犯的人道歉，解釋只想在疫情中幽默一下，稱無人能逃脫這種不分膚色、種族和信仰的無形威脅。餐廳亦上傳新菜單，把武漢漢堡包改名為「愛的漢堡包」、蝙蝠翼改為「鴯鶓翼」。