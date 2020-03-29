新冠肺炎︰下月1日起　入境者需隔離14天

新冠肺炎肆虐全球，南韓總理丁世均周日（29日）表示，考慮到疫情在全球蔓延的勢頭史無前例，宣布由4月1日起所有入境者，不論國籍，均須接受14天隔離。

新措施規定，在南韓無住址的入境者，需自費於政府指定的設施中隔離。丁世均指，為了阻止入境南韓的非必要旅行，今次強制隔離令的適用範圍將擴大至包括短期入境者。南韓政府早前已下令，由歐洲入境的人士均需隔離14天，並接受新冠肺炎病毒檢測。

南韓中央防疫對策本部同日公布，國內過去一日新增105宗新冠肺炎診病例，累計9583宗確診；新增案例中有21宗為輸入病例，而大邱及首爾亦分別錄得23及20宗新症。全國死亡病例則增加8宗，共計152人病死。

丁世均周日又指出，美國過去一周申領失業救濟金的人數增加300萬，憂慮對外依存度高的南韓會受同等經濟衝擊，故要求企劃財政部和僱傭勞動部要穩定勞動力市場，並推出額外措施。

另外，南韓有198名公民因秘魯政府實施「鎖國」，一度被迫滯留當地。南韓政府其後安排臨時航班撤僑，上周六（28日）抵韓。當局公布，機上有16人疑似染疫，目前正等候檢測結果。