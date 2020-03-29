新冠肺炎：新症增長率減低　政府11億澳元支援社區

澳洲周日（29日）的新冠肺炎累計確診數新增295宗至3935人染疫，再多2人病逝令死亡個案增至16宗。總理莫里森指國內新症的增長率減低，並公布總值11億澳元（約52.5億港元）的醫療及社區支援方案，援助即日發放。

莫里森表示，澳洲的新症增長率由早前的25%至30%，下降至現時的13%至15%，顯示社交距離措施發揮作用，惟強調比率仍高。衞生部長亨特則指，澳洲疫情出現正面發展情況，同時看到病例曲線趨於平坦的早期迹象。

莫里森公布新的社區支援措施，即時向醫療界提供6.69億澳元（約32億港元）的電話診症補助，並調撥7400萬澳元（約3.5億港元）用作精神健康支援，另外1.5億澳元（約7.2億港元）打擊家庭暴力，又發放2億澳元（約9.6億港元）作緊急紓困。

聯邦政府推出手機應用程式「Coronavirus Australia」，民眾下載後可及時獲得官方疫情資訊，包括基本健康建議、聯邦及各省政府的抗疫措施更新等。除了官方手機程式，政府亦會透過通訊應用程式Whatsapp發放疫情訊息。同日稍後，莫里森將出席國家內閣討論抗疫措施，預計他於未來數日會推出第3波救市方案。

澳洲「鎖國」防疫，周日起要求所有從海外入境的人士隔離14日。新南威爾士省警方表示，當日早上有過千人乘搭12個航班飛抵悉尼，比預期少25%，估計全日有約3000人抵達悉尼。這批旅客中，已有30人身體不適或出現新冠肺炎病徵。當日亦有軍人派駐各地機場，協助警方監督隔離令的執行情況。

另外，澳洲周日再多2名新冠肺炎患者病亡，他們分別來自昆士蘭及維多利亞省。昆士蘭的死者是一名75歲老婦，是早前停泊悉尼港口的郵輪紅寶石公主號乘客。該郵輪的乘客日前已全部落船，其後陸續有人確診，目前逾170乘客中招，死亡人數增至4人。維省的死者則是一名80多歲的老翁。