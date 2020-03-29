新冠肺炎：前部長不治　歐洲最高級病歿政客

歐洲的新冠肺炎疫情嚴峻，多國有政要中招。法國前總統薩爾科齊的親信、前經濟復甦計劃部長德維吉昂（Patrick Devedjian）周日（29日）染疫身亡。報道指，他是目前歐洲政壇中死於新冠肺炎的最高級政客。

75歲的德維吉昂於上周三（25日）確診，在巴黎南部一間醫院留醫，他曾發文指自己情況「累但穩定」，又感謝醫護人員的協助。惟他的病況至上周六（28日）惡化，醫生決定讓他進入「人工昏迷」，他最終返魂乏術，不治身亡。

德維吉昂屬於中間偏右的「人民運動聯盟」，是薩爾科齊的長期親信。他於1983年當選巴黎安東尼市市長，直至2002年。同年，薩爾科齊加入希拉克政府任內政部長，並提拔德維吉昂成為地方自由部副部長；薩爾科齊2004年改任經濟部長後，德維吉昂則成為工業部副部長。

薩爾科齊於2007年當選總統，德維吉昂曾是司法部長大熱，惟最終落選，他其後離開政府。至爆發金融海嘯後，他於2008年至2010年重回政府，出任當時因金融危機特設的經濟復甦計劃部部長。