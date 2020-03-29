新冠肺炎︰東京新症創新高　擬對美施入境限制

日本新冠肺炎疫情未見平息，周日（29日）國內新增病例再度破百達141宗，為連續3日新症破百；連同疫輪病例，日本累計已有2575宗確診，其中65人不治。其中東京都急增68宗新症，創單日新高。另外，鑑於美國出現大量確診者，日本政府計劃禁止曾到美國的外國人入境。

東京已連續5日新增個案超過40宗，累計430人染病。其中，東京台東區一間醫院疑爆集體感染，病人與醫護等20多人相繼確診。另外，千葉縣周日亦有逾30宗新症，大部分人來自東莊町一間殘疾人士院舍，以及職員家屬。該院舍爆發集體感染以來，已累計有86名院友及職員確診。

超過100宗病例的還有大阪府、北海道、愛知縣、兵庫縣、千葉縣和神奈川縣。埼玉縣知事大野元裕周日早上召開記者會，要求市民周一（30日）起如非必要，應避免前往東京；當局雖然沒有要求減少外出工作，但表示希望進一步實施在家工作和分開時間上班。

日本政府正考慮加強對美國的入境限制。如果該措施得以落實，申請入境日本前14天內曾滯留美國對象地區的外國人可能無法入境日本。日本政府已經要求包括日本人在內的來自美國全境的入境者在自家或酒店等地隔離14天，並避免使用公共交通工具。日本已對中國、南韓和部分歐洲國家等實施拒絕入境措施。