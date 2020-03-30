新冠肺炎：收緊投資審查　防外商趁疫情收購企業

澳洲政府周日（29日）宣布收緊外國公司購買澳洲企業的審查規定，把收購審查門檻由現時的12億澳元（約57.1億港元）下調至零，意味所有海外買家收購澳洲公司的交易都必須經過澳洲外國投資審查委員會（FIRB）審批，措施周一（30日）午夜起生效。有猜測認為此舉針對中國，避免部分中國國企在新冠肺炎疫情衝擊澳洲經濟時，趁機收購澳洲的公司，財長弗呂登貝格否認措施是針對特定國家。

弗呂登貝格表示，新規定將對所有海外買家的收購審查起點下調至零，確保任何海外收購交易經FIRB審查，FIRB亦會把審查限期由現時的30日延長至6個月。他強調這不是凍結投資，認為在疫情帶給澳洲經濟及企業巨大壓力時，有必要實施上述規定保障國家利益。

弗呂登貝格指，新規只是臨時措施，在疫情期間有效，政府將優先處理保護及支持澳洲企業及就業的緊急投資申請。他重申，澳洲繼續歡迎外國投資。

澳洲國會情報及安全委員會主席、自由黨國會議員黑斯蒂上周五（27日）警告，有中國企業要求員工在澳洲採購醫療用品及設備，然後寄回中國內地。澳洲傳媒指，由於上述商品的採購不受FIRB規管，引起聯邦政府憂慮外國企業在疫情期間的行為，會否符合澳洲的國家利益。

此前，與澳洲簽訂自由貿易協定的國家，其投資者在收購低於12億澳元的資產時，無需經FIRB審批，這些國家包括中國、美國、新西蘭、智利、日本、南韓、新加坡、加拿大和墨西哥。報道指，中國國企在收購澳洲公司原已面臨比私人企業嚴格的審查，但許多買家仍能在不需FIRB審批的情況下進行收購。