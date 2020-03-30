新冠肺炎：政府現金援助　4人家庭將獲100萬韓圜

南韓的新冠肺炎確診個案周一（30日）增至9661宗，158人死亡。總統文在寅當日宣布，政府將向部分家庭派發現金，4人住戶的補助標準為每戶100萬韓圜（約6300港元），爭取下月在國會通過方案。

文在寅在青瓦台主持第三次緊急經濟會議時指，政府將向包括中產在內、收入最低的70%家庭發放災害補助，4人家庭獲派100萬韓圜、2人及3人家庭分別為60萬及80萬韓圜（約3800至5200港元）。他指，國民飽受疫情帶來的痛苦，人人都有資格獲得補償。他又強調政府需最大限度地確保財政預算，迅速應對突如其來的危機，並要大刀闊斧地調整政府預算。

另外，南韓周三（4月1日）開始，對所有海外入境者實施強制隔離兩周，沒有當地住址的人士，需要自費在政府指定的地點隔離，當局預計需要2000間隔離設施。

衞生部門周日（29日）表示，一名17個月大嬰兒及其父母於2月底確診新冠肺炎，但他們康復10日再度染病。當局正調查他們再染病的原因，估計是他們體內殘留的病毒，於其免疫系統變弱時再生，又或是他們感染了新的病原體。另外，重災區大邱市一間病院爆發大型集體感染，至今多達133人中招。