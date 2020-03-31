新冠肺炎：長者長期病患高危　15%重症者50歲以下

新冠肺炎疫情下，專家呼籲長者及長期病患人士小心身體。美聯社周日（29日）報道，即使較為年輕的新冠肺炎患者亦有機會病重，甚至死亡。同時，患者有沒有潛在健康問題，甚至性別因素，也有可能與確診扯上關係。

報道指，新冠肺炎對長者打擊最大，其中中國有80%死者的年齡是在60歲以上，而意大利的死亡人數中，有逾80%是70歲以上的老人。然而，世衞衞生緊急項目負責人瑞安（Mike Ryan）上周五（27日）警告，50歲以下的人群中，有10%至15%的患者屬中度至重症。

世衞另一專家范克爾克霍夫（Maria van Kerkhove）亦稱，年輕人並非無敵。資料顯示，意大利有四分之一的患者年齡是在19至50歲之間，而西班牙就有三分之一的患者年齡是在44歲以下。美國疾病控制及預防中心（CDC）更發現29%的患者，其年齡是在20歲至44歲間。

報道續指，潛在健康問題亦會對病人造成嚴重打擊，中國有40%重症病人患有慢性健康問題，其中以心臟病、糖尿病或慢性肺病患者的死亡人數最多。

此外，在沙士（SARS）及中東呼吸綜合症（MERS）爆發期間，科學家已發現男性較女性容易染病。這次中國死於新冠肺炎的人士當中，逾半都是男性，而意大利的確診病例中有58%是男性，其死亡率也較女性為高。