新冠肺炎：傳中朝邊境逾百士兵病死　疫情擴散全國　

日本《讀賣新聞》周日（29日）報道，部署在接壤中國邊境的北韓人民軍部隊從上月底開始，疑有100多人感染新冠肺炎死亡，人民軍曾多次停止訓練。北韓官方曾指國內未有新冠肺炎確診者及死者，但官媒朝中社上周五報道，包括外國出差人士、接觸者及感冒症狀人士在內，全國共2280人接受醫學觀察。

消息人士指，雖然不清楚多名人民軍士兵的確實死因，但推斷感染新冠肺炎致死。消息人士續稱，儘管北韓於1月29日封鎖中朝邊境，但疫情已從邊境逐漸擴散至全國。北韓官媒於本月12日刊登領袖金正恩沒有戴口罩視察炮兵部隊的照片，消息人士認為此舉是為了消除感染擴散帶來的不安，北韓國內疫情實際上已相當嚴重。

另有報道指，北韓於封鎖邊境後首次獲國際機構提供援助。平壤上月向聯合國兒童基金會緊急要求N95口罩及個人防護裝備，聯合國兒童基金會其後把紅外線探熱針等物資交予北韓保健省。

對於美國國務卿蓬佩奧於上周三（25日）在七國集團外長會議中，敦促世界各國繼續施壓，迫使北韓重回談判桌。北韓外務省對美協商局長周一（30日）警告，美國長期以來帶給北韓人民不幸和痛苦，朝方將為既定計劃技入更大熱忱，走自己的路，把恐懼奉還給美國。