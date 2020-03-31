新冠肺炎：撤封城令無期　威廉王子擬駕直升機助救援

英國新冠肺炎疫情嚴重，全國逾2.2萬人染病，1415人死亡。政府首席科學顧問瓦蘭斯周一（30日）坦言，未知何時可撤銷封鎖措施，要待確診及死亡數字穩定後，才能決定下一步的做法。政府同日宣布，將動用7500萬英鎊（約7.2億港元），安排包機接載滯留海外的英國公民回國。

瓦蘭斯表示，現時仍未是時候制定下一步防疫措施的時間框架。他稱，未來3周內住院的患者仍會持續增加，之後才有機會減少。不過，他認為現時入院人數上升的情況尚算平緩，死亡人數也連續第二日有減少，顯示上周的限制社交措施有成效。

此外，有消息指威廉王子正認真考慮重新成為救護直升機的機師，以在疫情期間協助救援。他在本月稍早時曾到訪英國國家衞生事務局（NHS）的聯絡中心，期間稱很懷念以前駕駛救護直升機的日子。然而，王儲查理斯染疫、哈利王子夫婦淡出王室及安德魯王子停止履行王室職務等事，也令威廉王子更難從王室職務中抽身。

據指，英國航空、易捷航空、維珍航空、Jet2航空公司及泰坦航空等，亦會協助政府載公民回國。政府會先安排身體較弱的人士回國，但有病徵的人則不能登上包機。乘搭包機的乘客亦需要支付部分費用，未能負擔的乘客，可申請政府提供的貸款。