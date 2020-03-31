新冠肺炎：新症增長率跌至9%　10萬人增援公院

新冠肺炎在澳洲繼續蔓延，周二（31日）再有266人確診，全國累計4516人染疫，並增至19人死亡。衞生部長亨特表示，澳洲全國最近3日的確診患者增長率已跌至9%，而一周前的增長率高達25%至30%，說明澳洲的抗疫措施有一定成效。

亨特亦透露，政府加緊採購呼吸機，爭取4月底前準備好7500個配備呼吸機的深切治療床位。另外，10.5萬名私立醫院人員將會支援公立醫療系統，包括5.7萬名護士及助產士；私立醫院亦會提供逾3萬個床位支援抗疫。

而在疫情令人心惶惶之際，維省一名58歲女護士聲稱，一周前上門照料一名男病人，她在沒穿戴保護裝備下為對方更衣，發現他有呼吸道毛病，立即通知緊急部門。女護士與男病人一同送院，院方為男病人檢測，由於女護士當時沒出現病徵，院方拒絕為她檢測，只叫她家居隔離。直至一周後男病人確診，而女護士在這期間探訪過多個家庭，她擔心自己可能感染多達40人。澳洲護士學院知悉事件後，批評當局對醫護人員支援不足。

澳洲的醫療及衞生用品短缺，當地傳媒踢爆墨爾本一間貨倉的工人，準備將數百箱藥物、紙包奶、嬰兒配方奶粉及浴室用品運往海外，工人表示這些用品應該是運往中國內地、香港或台灣。較早前有報道指，有人偷偷從澳洲運送大批醫療用品運往中國湖北省武漢。

聯邦政府周日（30日）起禁止2人以上的公眾聚集，盡量留家避疫，惟多地不少人無視禁令群聚。新南威爾士省悉尼有人沒戴口罩，在戶外與友人聚首或拍照，當地著名的邦迪沙灘亦有不少遊人。省長貝雷吉克莉安促民眾謹守限聚令，以免病毒散播。維多利亞省周一則向墨爾本一間違規開業的酒吧罰款9913澳元（約4.7萬港元），是省內首間商戶被罰。該酒吧內當時有6名職員和2名顧客，超出限聚令規定。