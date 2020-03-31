被指拔病人呼吸器致死　女助護坐冤枉監12年判無罪

日本滋賀縣一名女助護於被指在17年前拔去一名七旬男病人的呼吸器，導致對方死亡，因謀殺罪成判囚12年。女助護在2017年刑滿出獄後，入稟法院上訴要求推翻有罪判決，指當年在盤問警員脅迫下認罪。滋賀縣大津地方法院周二（31日）裁定，男病人可能死於自然，宣布女助護上訴得直。

案發於2003年5月，現年40歲的西山美香在滋賀縣東近江市的湖東紀念醫院內，拔去一名72歲男植物人的呼吸器，導致他缺氧死亡。西山美香被捕後曾承認殺人，但她其後改口，又指受到警員強迫而認罪。即使西山美香在聆訊期間多次否認控罪，但大津地方法院於2005年仍判她罪成，並入獄12年。

西山美香的辯護律師在2012年曾要求重審，並引述醫生的意見指，即使拔掉病人的呼吸器3分鐘，亦不足以導致對方心跳停止，但大津地方法院駁回重審要求。西山美香於2017年刑滿出獄後，同年12月上訴至大阪高等法院，並以死者解剖的血液數據等作證據，指病人可能是心律不正導致自然死亡。大阪高等法院於去年3月接納上訴，發還大津地方法院重審。

大津地方法院法官大西直樹在重審中接納辯方的理據，裁定西山美香勝訴。判詞指，西山美香在調查時的供詞不可靠，關鍵陳述前後不一，並指有人利用她對調查人員的好感，強迫她作出與旁證相符的供詞。判詞亦指，時間無法倒流，但本案讓人思考日本的司法制度應如何運作。西山美香聞判後與69歲母親和支持者在法院外歡呼。控方可以在14日內提出上訴，否則裁決正式有效。