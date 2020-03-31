新冠肺炎：擬進口30萬噸大米　穩定糧食供應

菲律賓周二（3月31日）有1546人確診新冠肺炎，78人死亡。消息人士透露，政府計劃進口30萬噸大米，以確保國內糧食供應穩定。世界衞生組織專家指，菲律賓病例的死亡率較高，相信與檢測對象有關，未來數日將增加檢測。

報道指，菲律賓政府為保證疫情期間國內糧食供應穩定，正與大米供應商洽談合約，並尋求總統杜特爾特同意政府與政府之間的大米採購安排。菲律賓去年是全球最大的大米進口國，通常向越南及泰國買米。越南近日為滿足國內需求，決定暫時停止簽新的大米出口合約。有大米商聲稱越南本周將撤銷大米出口禁令，並實施出口配額。

聯合國糧食及農業組織總幹事屈冬玉指，全球必須立即採取行動，減少疫情對糧食供應鏈的衝擊。他稱，各地採取的隔離和封閉措施影響全球經濟價值鏈，各界應盡力防止糧食供應中斷及售價過高等問題。

世衞技術顧問指，菲律賓目前的死亡率，證明該國目前只為嚴重的個案進行病毒測試。該國在東南亞的死亡率僅次於印尼。

在越南，該國已有203人確診，政府下令全國居民周三（4月1日）起居家避疫15日，期間只能外出購買食物和必需品，以及處理緊急事務。民眾外出期間亦要與人保持至少2米距離。印尼則有1414宗個案，122人死亡。總統維多多周二宣布國家進入公共衞生緊急狀態。政府推出措施援助低收入民眾，包括擴大社會福利覆蓋範圍、提供食物援助及寬減電費等。

印度全國有1251人確診，32人死亡。該國周一（3月30日）新增227宗個案，為單日最高增長。政府在全國實施封鎖後，很多在大城市打工的工人擔心未能領取救濟金及糧食，於是選擇步行返鄉。為避免工人返鄉時把在都市的疫情帶回農村，政府周日（3月29日）下令關閉省市邊界，並把在高速公路步行返鄉的工人安置到避難所。泰國周二則有1651人確診，10人死亡。