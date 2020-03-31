解題能手製全球最大扭計骰　再破世界紀錄

費沙在YouTube向粉絲宣布，自製的扭計骰打破世界紀錄。

英國著名解題能手費沙（Tony Fisher）對扭計骰癡迷不已，他早在2016年製作出一粒全世界最大的扭計骰，但該紀錄陸續被刷新兩次。不甘心失去世界紀錄保持者寶座的費沙去年11月，再打造出一個世界最大的扭計骰，再一次打破健力士世界紀錄，並在近日獲官方頒發認可證書。

54歲的費沙在位於薩福克郡伊普斯威奇的自家後院，耗時330小時，以膠管及加固的盒子為材料，打造出邊長約2米、重達160公斤的扭計骰。這個扭計骰的扭動方法與普通扭計骰一樣，不過玩家可能要比較費勁，費沙指首先要將它傾斜90度，才可扭動另外兩邊。

對於重新在世界紀錄中佔有一席之地，費沙表示他年幼時已對健力士世界紀錄中的極限運動項目非常着迷，夢想有一日自己也能載入史冊，最後他在1980年代開始嘗試製作獨家版本的扭計骰，並由考古學家改行做全職YouTuber為興趣打拚。

費沙多年來挑戰了不少高難度項目，包括曾在2016年還原一粒相信是全球最細、每一面只有5.58毫米的扭計骰，同年打造的、當時全世界最大的扭計骰則用了156小時，即約一周時間製作，重達100公斤，邊長約1.5米。