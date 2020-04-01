新冠肺炎︰研究指50歲以上患者重症風險較高

新冠肺炎患者遍布不同年齡層，英國一個周二（3月31日）刊登的研究顯示，50歲或以上的中年患者演變為重症或死亡的風險明顯偏高。結果發表在《刺針傳染病期刊》（Lancet Infectious Diseases）。

研究分析超過3600宗中國的新冠肺炎確診患者，並參考從疫情爆發地武漢撤回各國的數百名旅客數據。這是對新冠肺炎病例所做的最新大規模分析。研究人員發現，年齡是決定病症輕重的關鍵因素，80歲以上病患有超過20%需要住院，30歲以下患者住院比例則僅1%。

若考慮可能未獲醫療單位確診的感染人數，包括輕症或無症狀感染者，結果顯示，50多歲的武漢肺炎患者住院率為8.2%，80多歲住院率為18.4%，40多歲住院率為4.3%，20多歲患者住院率則僅1%。

論文作者之一、倫敦帝國學院女研究人員甘尼（Azra Ghani）稱分析非常清楚顯示，50歲以上患者住院率遠高於50歲以下患者，且死亡的比例也很可能較高。他認為估算結果適用於任何國家，提供資訊以針對新冠肺炎訂定最佳的隔離政策。