新冠肺炎：西澳省分9區封鎖　澳航6行李處理員確診

澳洲的新冠肺炎確診個案周三（4月1日）增加243宗，累計4804人染疫，20人死亡。西澳省當日開始分成9區封鎖，警員及軍方在各封鎖區之間架設路障，民眾有必要原因才可前往別區。澳洲航空周二（3月31日）有6名在南澳省阿德萊德機場工作的行李處理員確診，該省翌日再有新症與澳航的感染群組有關。

西澳省警方在軍隊的協助下，於封鎖區設置路障，民眾出入要接受檢查。民眾只能因上班、買必需品、上學、看醫生及送貨等原因前往別區。違反封鎖令的人，最高可被罰款5萬澳元（約23.8萬港元）。

南澳省衞生部門指，暫未知與澳航行李處理員有關的新確診病例數目，預料病例還會再增加。澳航約100名行李處理員及地勤人員需要自我隔離14日，衞生部門正建議公司消毒行李處理區。

新南威爾士省疫情全國最嚴重，目前有2182人中招。警方及軍方周三前往隔離人士的住處，檢查他們有否違反隔離令。軍人沒有拘捕或控告違反隔離令人士的權利，而是交由警方負責。新省政府表示，該省是全國病毒檢測比例最高的省份，目前已進行10.3萬次檢測，佔全國24.4萬次檢測的約一半。悉尼一間安老院有21人染疫，周三再有一名95歲老婦死於新冠肺炎，令全院增至5人死亡。

塔斯馬尼亞政府則下令房東在未來90日不得驅逐租客，除非對方犯罪或涉及刑事毀壞。政府希望房東及租戶在疫情期間合作，令更多商戶能生存。不過，政府指租客仍需要交租。