阿爾卑斯冰封800年前工業痕迹　一窺亨利二世殺人案

英格蘭國王亨利二世開創的金雀花王朝在中世紀極為強盛，惟他在位時派人刺殺其親信聖托馬斯．貝克特，被視為埋下了王室與教會矛盾的種子。英國考古學家周二（3月31日）發表研究，發現阿爾卑斯的冰層中封存了英國逾800年前的空氣污染痕迹，反映當年工業興衰的同時，更是與該宗在1170年轟動全歐的大主教謀殺案息息相關。

研究報告指，團隊以激光探測分析，在阿爾卑斯位於瑞士與意大利之間一個長72米的冰核，驗出中世紀的空氣粒子。原來，雪山封存了在800多年前由英國吹來的風之空氣粒子，如樹木年輪般記錄了當年鉛污染情況。鉛為英國當年主要的工業原料，由水管、教堂屋頂及彩繪玻璃都會用到。報告指出，上述金屬工業軌迹，相信是與中世紀王朝的政治事件有關。

聖托馬斯．貝克特曾為亨利二世的親信，曾任大法官；但亨利二世在加強王室司法權時，決定將貝克特舉薦為坎特伯雷大主教，企圖借此插足勢力龐大的教會。惟貝克特卻反對亨利二世干預教會並知會教宗，兩人反目成仇。最終，亨利二世麾下的一群騎士於1170年底，在坎特伯雷大教堂中將貝克特殘殺斬首。

諾丁漢大學的洛夫勒克（Christopher Loveluck）教授指出，在1169至1170年間，亨世二利與貝克特摩擦劇烈，令教會拒絕與王室合作，教堂建築工程減少，冰層反映當年的鉛生產顯著下跌。然而，鉛生產在1170至1220年間反彈急升，空氣污染水平直逼18世紀的工業革命時期。

報告認為，這是因為但在貝克特遇害後，亨利二世被教宗開除教籍；他為了「補鑊」，遂於往後數年間急建教堂。團隊認為，有關發現推翻了大氣層污染，是在工業革命時代才出現的說法。報告已刊登於英國考古學術雜誌《古物》（Antiquity）之中。