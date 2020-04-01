新冠肺炎：擬要所有入境者隔離14日　東京延長停課

日本至今錄得2235宗新冠肺炎確診個案，66人死亡。首相安倍晉三周三（4月1日）到國會出席會議時表示，現時仍未到公布全國進入緊急狀態的時候，而且緊急狀態亦不等於封城。消息指，政府計劃要求包括日本公民在內、從任何國家返國的入境人士，自周五起（4月3日）隔離14天。

安倍周三戴口罩現身國會，他認為，日本無法像法國那樣封城，因為日本在法律上的強制力較弱。他指，日本政府會提出其他措施，但與法國等地的做法不同。他強調日本處於戰後從未經歷過的國難狀況，目前已作最壞的打算，並就各種情況做準備。安倍還表示，有意對停飛或減少航班的航空公司提供支援。

東京奧運會和殘奧會延期一年，當局本來為從各地調派到東京的警察，準備了住宿設施，現正研究能否將該些住宿設施改裝成臨時醫院。從外地回國的日本人中，有不少人確診新冠肺炎；有指政府因此打算強制所有入境人士，必須在家或指定住宿地點隔離兩周。

此外，東京政府本來預料學校可在4月的新學期復課，但由於疫情未緩和，決定再延長停課時間約一個月，5月6日再復課。東京都知事小池百合子表示，接下來要舉行教育委員會商議，高中生還年輕、活動範圍也廣，會整體考慮復課問題後再下結論。目前已有部分採取停課措施的地方政府，決定縮短今年暑假。