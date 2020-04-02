新冠肺炎：確診數破5千　檢80萬個華製劣質口罩

澳洲的新冠肺炎確診人數不斷上升。（Getty Images圖片）

澳洲的新冠肺炎確診人數突破5千，有5108人染疫，當中23人病歿。疫情肆虐下防護裝備緊絀，當局最近截獲大批來自中國的假冒及劣質口罩及防護服。總理莫里森周四（2日）發表講話，宣布所有必要工作者的子女可免費享有託兒服務；又指現行的抗疫措施可能維持長達6個月。

莫里森宣布，政府將確保向所有必要工作者提供免費託兒服務，該計劃從下周日（5日）開始正式實施。他表示，聯邦政府將為該計劃投入16億澳元（約75億港元），全力支援全國1.3萬間託兒中心繼續提供服務。莫里森另提到，澳洲的新冠病毒檢測率逾1%，相信是全球檢測率最高的國家。

澳洲聯邦銀行預測，疫情可能導致該國逾50萬人失業。聯邦政府提出，改革無薪假的相關法規，讓打工仔可在疫情下放兩周無薪假，以及收取一半薪金的同時多放一倍假期，以「挽救數百個職位」。

澳洲邊防局（ABF）最近數周截獲多批來自中國的口罩及防護服，據報都是假冒貨或不符合澳洲標準，當中包括約80萬個口罩，總值逾120萬澳元（約565萬港元）。但官員強調，並非所有中國產品都有問題，有些來自中國的防護裝備也通過標準。

另外，早前停泊悉尼的郵輪紅寶石公主號亦多逾百人確診，受感染者多達337人。澳洲航空確診員工增至11人，2名員工家屬染疫，另有藥店員工亦在接觸過澳航確診員工後中招。