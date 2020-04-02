新冠肺炎：歐盟一度低估疫情　荷蘭擬設基金助成員國

歐洲新冠肺炎疫情嚴重，英媒周四（2日）引述文件指，歐盟各國在疫情爆發初期一度高估國內防疫能力，堅稱「情況受控」，未有及時求助，導致疫情蔓延兼醫療用品不足。而被其他歐盟成員國批評沒團結一致抗疫的荷蘭，則於周三（1日）提出設立基金，幫助區內疫情嚴重的國家。

報道引述歐盟委員會內部文件指，各成員國衞生部門派出的使團於1月底出席會議時，向委員會表示他們不需要歐盟協助訂購醫療物資。只有4個國家在會上指，若情況惡化，他們才可能需要更多醫療物資。在2月初的會議上，一名歐盟委員會官員指，歐盟區內的疫情可控，各國準備充足，隨時可以為患者檢測及治療。

文件又顯示，成員國向歐盟確保已指導醫護人員，如何治療新冠肺炎患者。但意大利政府當時僅規定從2月24日起，才要求醫護人員接觸疑似患者時必須戴口罩。該國目前已有約1萬名醫護人員確診，佔全國個案總數逾9%。

此外，荷蘭政府計劃推出緊急衞生基金，協助區內受疫情嚴重打擊的國家。基金的總額可達10億歐元（約85億港元），荷蘭會負責大部分資金，但呼籲其他歐盟成員國亦作出貢獻。荷蘭政府認為，直接向該些國家提供援助，比貸款更能解決問題；總理呂特希望，可與意大利及西班牙等疫情嚴重的國家修補關係。