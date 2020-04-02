新冠肺炎：疑染疫醫生故意向警員咳嗽　判囚2年

新冠肺炎疫情肆虐下，人人自危。法國北部諾爾省圖爾寬地區一名疑受感染的醫生，日前涉嫌家暴被捕時，竟故意向兩名同行的軍警咳嗽。法院周一（3月30日）作出裁決，判處該醫生2年實刑監禁。

事發於上周六（3月28日），該名公立醫院66歲醫生的妻子於晚上8時半左右報警，控訴丈夫企圖勒死她，醫生隨即開車離開住所。警員到場後，女子稱丈夫正在休病假，出現新冠肺炎病徵；又指丈夫已照肺證實受感染。醫生當晚9時半致電警方，稱已返回住所，可前來拘捕他。

警方隨後戴上口罩和膠手套上門，醫生被帶走時戴着口罩，但在行車途中突然拉下口罩，故意向警員誇張地咳嗽，還威嚇稱：「無論如何，全世界最後都會感染新冠病毒的。」他拒絕戴回口罩，警員需立即停車與他講道理。

該醫生在庭上被揭發沒有接受過病毒檢測，其代表律師曾反對讓他出庭，要求至少接受檢測後才作決定，以保障庭內在場人士的健康。檢察官沒有接受這要求，醫生上庭時有戴口罩，並就事件向警員道歉。醫生被判處3年監禁，其中1年屬緩刑。

駐法國記者呂靜儀報道