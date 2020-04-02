新冠肺炎：杜特爾特下令可撃殺違反隔離措施人士

全球新冠肺炎疫情嚴重，菲律賓有2311宗確診個案，96人死亡。總統杜特爾特周四（2日）揚言，已下令警察及軍隊可擊殺違反隔離措施的人。該國駐黎巴嫩大使卡塔拉（Bernardita Catalla）同日染疫病逝，她曾擔任菲律賓駐香港總領事。

杜特爾特在電視講話中警告，違反封城令並製造麻煩的人將被當場擊斃。他稱：「我對警察和軍隊的命令是，違反禁令者反擊及令他們生命受威脅時，就格殺勿論。」杜特爾特指虐待醫護人員是一種不可容忍的嚴重犯罪，更說會「埋葬」違反禁令者。

菲律賓外交部表示，該國駐黎巴嫩大使卡塔拉於周四凌晨0時30分，因新冠肺炎在貝魯特病逝。外交部的聲明中指，卡塔拉從事外交工作27年，曾派駐吉隆坡和雅加達，到黎巴嫩赴任前，曾擔任菲律賓駐香港總領事。她自去年12月開始，在貝魯特負責領導大規模撤僑行動。

另外，新加坡有1000宗病例，周四再多1人死亡，令病歿人數增至4人。最新的死者是一名68歲印尼籍男子，他本身患有糖尿病及高血壓。他持新加坡工作簽證，於1月20日至上月16日期間曾返回印尼。他在上月22日確診並入院，至上月26日病情轉差，送入深切治療病房，出現嚴重併發症。