新冠肺炎：冰島實驗室檢測　一半患者無病徵

冰島至今錄得1200多宗新冠肺炎病例，當地有9000人自願到一間私人生物製藥公司接受新冠病毒檢測，結果在證實染疫的人士當中，有一半人沒有病徵。專家指結果證明，沒有病徵或病徵輕微的患者，是重要的病毒傳播者。

檢測由生物製藥公司deCODE進行，對象是沒有病徵、不是隔離的人士；行政總裁斯特凡松透露，只有少於1%人確診，但當中約一半人沒有病徵。他表示這有助判斷冰島每個病毒的地理源頭，而大量篩查普羅大眾，可及早找到仍未出現病症的患者。

與此同時，新加坡科學家周三（1日）表示，新冠病毒可由看似健康、沒有病徵的人士傳播，估計10%新症與他們有關。美國疾病控制及預防中心根據研究內容，更改感染風險的定義，指只要曾接觸確診患者及疑似患者，不論是否有病徵都可視為帶菌者。

另外，美國《紐約時報》周三報道，多地都有部分患者出現腦部受損或精神狀態改變等情況，專家推測新冠病毒或可直接入侵大腦。其中，美國佛羅里達州上月一名患有慢性肺病及柏金遜病的患者，突然失去語言能力，並有癲癇的情況。