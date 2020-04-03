新冠肺炎：政府被指忽視疫症爆發 傳因只顧大選

伊朗政府被指在疫症爆發初期忽視其嚴重性。

伊朗是新冠肺炎疫情最嚴重的中東國家，至今已有逾5萬宗確診個案，3160人病歿。英媒周三（2日）引消息人士報道，指伊朗政府在疫症爆發初期，只顧即將到來的國會大選，因而忽略疫情嚴重性而沒有迅速應對。

報道引述2名衞生部官員、一名前衞生部官員及3名醫生，指去年12月和今年1月已警告當局，聖城庫姆（Qom）有大量新增高燒與肺部感染個案，惟政府只當是流感沒有重視。加上臨近2月舉行的國會大選，當局擔心公布疫症詳情會引起民眾恐慌，直至數周後才公布，以致庫姆最終變成疫情爆發中心。

報道又指，當局不願太多公布疫情消息，部分原因是因為新冠肺炎被指源於中國，當局不欲影響與中國這重要盟友的外交及貿易關係，因此對疫情公布不多。

對於政府被指忽視疫情，伊朗駐聯合國代表團發言人米爾約塞菲（Alireza Miryousefi）回應稱，新冠肺炎的爆發及傳播突然而來，不但伊朗，其他西方國家也措手不及，他又指世衞也肯定伊朗的抗疫措施嚴謹。

另外，伊朗國會網頁周四公布，國會議長拉里賈尼確診新冠肺炎。