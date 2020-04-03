新冠肺炎︰南韓病例破萬　北韓放寬外國人限制

南韓的新冠肺炎疫情未平，政府周五（3日）宣布過去一日新增86宗確診，全國累計病例破萬。國內周四（2日）更出現首宗醫生確診後不治的個案，令國內死亡病例增至174宗。而北韓則至今未有公布任何病例；俄羅斯駐當地大使館則指，北韓外務省已通報將進一步放寬防疫管制。

南韓疫情稍見緩和，已是連續第22天新症處於100多宗或以下的較低水平。而國內首名因新冠肺炎病歿的醫生為一名59歲內科醫生，是一間私人醫院的院長。他生前是在接觸正接受治療的患者後，於上月中確診入院，延至周四不治。醫院消息指，死者是死於新冠肺炎引發的心肌梗塞。

北韓官媒朝中社周五報道，政府強調防控疫情不得鬆懈，又指境內目前有500多人正接受隔離，但未有確診。俄羅斯駐平壤大使館周四則在社交網公布，北韓外務省儀禮局決定放寬防疫管制，允許外國人訪問商店、餐廳、市場等，但須佩戴口罩。

另外，北韓勞動黨機關報《勞動新聞》周四在頭版報道，指國內各市均向平壤綜合醫院施工現場送上支援物​​資。據報，為迎接建黨75周年，北韓計劃今年10月建成平壤綜合醫院。