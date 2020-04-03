新冠肺炎：再推紓困措施　籲打擊中國野生動物市場

澳洲的新冠肺炎確診數增至5314人，當中27人病歿；有專家預測，當地疫情於兩周內達峰頂，確診數字或破萬。總理莫里森周五（3日）批評，在政府發出外遊警告後，仍有1.6萬民眾無視勸籲前往海外旅遊；又呼籲在全球打擊中國的野生動物市場。

野味被指是新冠肺炎的病毒來源，惟中國這些「濕貨市場」近日重開，引起關注。莫里森周五受訪指，這些市場是真實而重大的問題，稱「從全球衞生角度來看，我認為世界衞生組織應對此採取行動」。他又指，澳洲會在聯合國採取強硬立場，施壓中國禁絕這些濕貨市場。

面對疫情嚴重打擊經濟，政府連番推出紓困措施。莫里森和各省省長等周五早上召開國家內閣會議，商討為租客提供救濟事宜，料於當日下午公布結果。另外，新南威爾士省將在未來兩周內，向7.5萬間中小企發放1萬澳元（約4.7萬澳元）的補貼。

在西澳洲費里曼特爾港口泊岸的德國郵輪「亞坦尼亞號」，船上有至少42人確診新冠肺炎，其中一名七旬德國男遊客在珀斯一間醫院病逝。另一艘疫輪「紅寶石公主號」的相關確診個案已增至600宗，當中7人死亡。該船仍在悉尼水域，數百船員染病及隔離，新省有工黨議員就事件展開調查。