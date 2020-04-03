新冠肺炎︰全面實施在家上課　非必要辦公場所關閉

新加坡的新冠肺炎疫情持續，累計病例過千。總理李顯龍周五（3日）在社交網發表全國講話，公布進一步的防疫措施。他下令，全國中小學及高等教育學院將於下周三（8日）起改為在家授課；而非必要的辦公場所則在下周二（7日）起關閉。

當地政府一改此前不建議民眾佩戴口罩的立場，但仍希望將外科口罩留給醫護人員，決定下周日（5日）向民眾發放可重用口罩。非必要的辦公場所需在下周二起關閉，為期一個月，要求員工盡可能在家工作；而超市、銀行、診所、交通等則可如常運作。李顯龍又表示，將於下周一（6日）宣布紓困措施。

除了中小學及高等教育學院改為在家授課，幼稚園及育兒中心亦將關閉，僅為無法抽身的在職父母提供有限度服務。李顯龍指，教育部將與學校合作落實有關措施；新加坡已於周三（1日）試行一日在家授課，他形容運作暢順。

李顯龍稍早在社交網表示，雖然疫情目前受控，但政府仍有意採取更多措施。他指，自疫情爆發以來，新加坡政府一直超前部署及調整防疫措施，呼籲民眾應冷靜、團結，共度時艱。他又稱︰「我向新加坡人保證，我國食物供應安全穩定，外出採購應按量而為，將多出的物資與有需要人士分享。」