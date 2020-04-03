法漢迷戀英王室生活　建都鐸風格莊園

高達12米的石牆城堡，還有一座倫敦塔橋，一眼看去還以為身在英倫。不過這裏其實是西非布基納法索首都瓦加杜古的市郊，這座仿照都鐸王朝風格的哈默科普莊園（Hamerkop Manor），是55歲法國富商福尼耶（Thibault Fornier）的物業。

「我愛（英國）王室，但不是所有人，愛的只是女王。我視女王為西方文化的悍衞者，我堅信一旦女王離開後，西方文化就會隨她而去。」福尼耶15歲時曾赴笈英國，自此被當地的一切深深吸引。惟他自1980年開始，在西非3個前法屬殖民地布基納法索、科特迪瓦和塞內加爾之間做生意，於是他只有把英國夢寄託在哈默科普莊園：「我喜歡英國的生活方式，包括英國汽車和建築風格。我買入這莊園的土地當日，就買了一輛勞斯萊斯。」

哈默科普莊園參考亨利8世的居城漢普頓宮（Hampton Court Palace）而建，裏面有不少來自英倫的代表性珍藏，例如櫥櫃中王儲查理斯與戴妃大婚時的回禮果醬、放在走廊的白金漢郡1比1金屬雄鹿雕像，以及室內的家具都是由歐洲進口。住在其中的福尼耶完全依照英國貴族方式過活，並在2012年聘用現年28歲的本地人科阿拉（Koala）負責打理莊園。他搞了一個名叫溫莎會的私人會所供訪客住宿並兼任主廚，為賓客奉上法式風格為主的餐點，以此營利協助維持莊園運作。

福尼耶直言並未認真考慮過莊園的未來，甚至有人出合理價錢也可以把莊園賣掉，但「我要錢來做甚麼？」他表示就算賣了也會再建新的：「因為這是我的鍍金籠子，我已完全不能自拔。」福尼耶相信當他去世，科阿拉和其兒女未必會繼續營運下去：「到時莊園將荒廢，不過之後30到50年人們仍會到來，懷緬一下當年曾有個瘋子住在這裏。」