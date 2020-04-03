新冠肺炎：歐盟向意大利道歉　承認支援不足

意大利至今有超過11.5萬人及近1.4萬人，分別感染及死於新冠肺炎，疫情是歐洲最嚴重。歐盟委員會主席萊恩周四（2日）發表公開信，對歐盟未有團結解決意大利疫情致歉，聲言「歐盟現在與你並肩」，同時承諾提供更多經濟援助。

萊恩的道歉信刊登在意大利報章《共和國報》，她承認疫情爆發初期，大部分歐盟國家只關注自身問題：「他們之前沒有意識到只有團結才能擊退疫情。」她又指，各國本來可避免有害的疫情，因此承諾「歐盟如今會與意大利並肩抗疫」；又透露歐盟將向疫情嚴重的成員國，合共提供總值1000億歐元（8455億港元）援助，優先協助意大利保住工人「飯碗」及彌補薪金損失。

對於意大利要求歐盟發行抗疫債券，萊恩在信中沒有回應。意大利總理孔特促請各國重新考慮，並認為唯一解決方案是歐洲採取共同、有序、迅速的應對措施；反對黨北方聯盟領袖薩爾維尼批評，萊恩的道歉來得太遲，指意大利從歐盟得到的只是空話及煙霧，沒有實質方法。

意大利全國疫情未有緩和迹象，民防部長博雷利（Angelo Borrelli）周五（3日）表示，不相信疫情下月完結，因此本月13日結束的封鎖令或再次延長至下月。