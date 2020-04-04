新冠肺炎：澳航增至50員工確診　大多外遊中招

澳洲的新冠肺炎確診個案周六（4日）暫時新增164宗，累計5522人染疫，29人死亡。澳洲航空同日表示，連同早前確診的12名行李處理員在內，澳航及旗下捷星航空增至合共約50名員工中招，包括機師及機組人員，強調暫無證據顯示旗下客機有疫情傳播情況。

澳航醫療官布朗（Russell Brown）表示，除了在南澳省阿德萊德機場工作的行李處理員外，還有8名機師及19名機組人員染疫，患者遍佈整個澳航集團，包括捷星航空。布朗稱，大部分確診員工曾外遊，他們在飛行期間有戴口罩。

澳航醫療總監霍斯古德（Ian Hosegood）則指，沒有證據顯示染疫員工傳染乘客，但不能排除這可能。他續指，目前亦未有員工或乘客乘搭澳航或其他客機時中招的病例，雖然有傳播風險，但證據顯示不太可能。他重申，大部分染疫員工在海外感染，當中有人是外遊度假。澳航已加強防疫措施保障員工及乘客，包括清潔機場、客機及提供所需的保護裝備，所有染疫員工正隔離2周。

另外，郵輪紅寶石公主號乘客上月19日在悉尼落船後，陸續有人確診新冠肺炎，目前與該郵輪相關的確診數增至約600宗，外界斥責新南威爾士省政府應對不力。當地傳媒披露，駐郵輪醫生曾用電郵向省衞生部通報，船上有15名乘客出現流感病徵，船方已採樣檢查，官員亦知悉104人有呼吸道感染情況，其中36人有流感徵狀，但仍開綠燈讓乘客落船。

新省衞生部當時的有病徵人數不符合疫情爆發定義，而且未有人確診新冠肺炎，認為郵輪只有低傳播風險，並強調絕大部分乘客下船後才出現病徵。衞生部亦僅建議船方把相關的乘客樣本送交實驗室進行新冠病毒檢測，所有落船乘客亦要隔離14日。新省衞生部長哈扎德（Brad Hazzard）對外界斥責感失望，稱高級衞生官員已長時間工作，又指評估郵輪情況的醫生是全球最好之一，人們批評醫護人員時應非常小心。