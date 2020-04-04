新冠肺炎：延長社交距離令2周　續關娛樂場所

南韓中央防疫對策本部周六（4日）宣布，該國新增94人感染新冠肺炎，近半患者來自首都圈的醫院集體感染群；全國累計確診數增至10156例，177人死亡。同日，政府宣布延長原定下周日（5日）完結的社交距離令2周，希望把日均新症數目控制至50宗，以及減少感染途徑不明的案例。

中央防疫對策本部表示，宗教設施、室內體育設施、會所等娛樂設施，以及地方政府指定的網吧、補習社等其他行業，將繼續暫停營業至本月19日。若店舖必須開業，亦要遵守人與人之間保持1至2米距離、佩戴口罩等防疫指南。總理丁世均主持政府應對疫情工作會議時說，這是別無他法的決定，高級別防疫措施有需要維持一段時間。

當局亦將建立集體防疫體系，由防疫專員定期檢查療養院、精神病院、教堂等設施，是否出現有徵狀者並通報政府安排檢測，務求盡快發現的患者，切斷社區傳播。另外，政府要求海外入境者安裝自主健康管理的手機應用程式，實施居民申報制度，提高居家隔離效果，並通過地理信息系統（GIS）及時監管違令人士。