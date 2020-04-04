著名難題「ABC猜想」　京都數學家鑽研20年證明

複雜的數學問題不只是令人頭痛的功課，更是不少學者窮一生想要鑽研的學問。歐洲數學家在80年代提出著名的數學難題「ABC猜想」，但一直未被證明。日本京都大學周五（3日）公布，該校數理解析研究所望月新一教授，費時20年終於成功證明了ABC猜想，有望成為本世紀新的數學定理，為破解深奧整數數學問題，踏出重大一步。

歐洲數學家在1985年提出的ABC猜想，是探討整數之間的加法與乘法關係的重要理論。猜想主張，如將兩個沒有公因數的自然數A及B，相加得出C，三者再分別進行整數分解，得出的質數相乘後，積數D與C有既定關係，而其數值通常大於C。但要證明其正確性極為困難，現年51歲的望月教授早於逾20年前就開始鑽研，並曾於2012年發表過證明ABC猜想的論文，並向國際專業期刊《PRIMS》投稿。

望月的600頁《宇宙際Teichmüller理論》提出，將糾纏在一起的加法和乘法分離，以證明ABC猜想。該份論文被視為超越框架，引起學界激辯。在不少海外數學家提出質疑下，其新理論在當年未通過審查。時至今年，望月的論文成功通過審查，費時7年半終獲《PRIMS》刊登。編撰期刊的京都大學數理解析研究所形容，望月的創舉「解決了重要且困難的問題」。