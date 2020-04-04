新冠肺炎：經濟轉差　政府促臨時簽證持有人離開

新冠肺炎衝擊澳洲經濟，署理移民部長塔吉（Alan Tudge）周六（4日）表示，在經濟衰退及就業崗位流失的情況下，國內逾200萬名持臨時簽證入境的人士，應盡快離開澳洲，包括學生、技術勞工及旅客。

塔吉指，目前有約217萬名持不同類型臨時簽證的外國人身處澳洲，在目前的經濟及生活環境下變得非常脆弱。他建議無法於未來半年應付生活開支的臨時簽證持有人，應盡快離開，澳洲永久居民除外。

塔吉續指，身處澳洲的20.3萬名旅客亦應回國，當中有11.8萬人是背包客，其餘則持工作假期簽證。他指，若持工作假期簽證人士為醫療保健、護老及殘疾人士保健設施、託兒所、農業及食物處理行業工作，可獲工作限制豁免及延長簽證。

另外，目前有56.5萬名留學生在澳洲讀書，政府鼓勵他們在疫情期間暫時依賴家人的經濟支援，以兼職或儲蓄維持在澳洲的生活，有經濟困難的學生可以向國際教育機構申請援助。在護老業及超級市場打工的學生，亦可延長工作時數。按規定，留學生可每兩周工作40小時。