新冠肺炎：研究指治頭蝨藥有效　官員警告勿亂試

各國加緊研發新冠肺炎疫苗，澳洲莫納殊大學與彼得多爾蒂感染及免疫研究所的研究發現，專治頭蝨的藥物伊維菌素（Ivermectin）可在48小時內，消滅新冠病毒的核糖核酸（RNA）；惟澳洲衞生官員警告，民眾切勿自行嘗試用藥。

澳洲傳媒周六（4日）報道，莫納殊大學生物醫學研發中心研究員瓦格斯塔夫（Kylie Wagstaff）發現，團隊使用單劑量的伊維菌素，基本上能48小時內清除病毒的RNA，即使是24小時病毒內的RNA含量也明顯降低，但強調科學家需確定正確人體使用劑量，也需要展開臨床測試等，因此還需一段時間普及疫苗。

研究在《抗病毒研究》（Antiviral Research）期刊發表後，引起外界高度關注。維多利亞省衞生部長米卡科斯周六呼籲民眾，除非是醫治子女的頭蝨，否則不應購買伊維菌素，指外國不少人得悉有潛在治療方法後，以完全不適當的方式自行用藥，結果不幸喪命，表明不想民眾因今次研究而湧到藥房或超市買藥。

另一邊廂，澳洲《每日電訊報》報道，澳洲邊防局近日在空運郵件中，截獲數百個來自中國內地及香港、聲稱可自我檢測新冠病毒的試劑盒。內政部長達頓表示，這類試劑盒或對公共衞生構成威脅，同時也妨礙醫護人員的工作。